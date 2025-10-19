Maguire, da meme ad eroe dello United. Quarto ko consecutivo per il Liverpool

Il Manchester United vince ad Anfield: decide un gol di Harry Maguire. È la prima vittoria per i Red Devils dal 2016 in casa del Liverpool

Il Manchester United rompe il tabù Anfield. Per la prima volta dal 2016, i Red Devils tornano a vincere in casa del Liverpool in Premier League. Decisivo il colpo di testa nel finale di Harry Maguire, che ammutolisce la Kop e regala un successo fondamentale agli uomini di Amorim, che salgono a due punti dal quarto posto.

La rete del difensore inglese è la ciliegina sulla torta dopo un avvio di campionato da protagonista per il classe ’93: gli sfottò e i meme andati virali sui social riguardo i suoi continui errori sono oramai alle spalle. Con l’allenatore portoghese in panchina, infatti, il rendimento del difensore arrivato dal Leicester nell’estate del 2019 è da top player.

Schierato nella difesa a tre, accompagnato da De Ligt e Shaw, Maguire è tornato a essere leader del Manchester United. Contro il Liverpool sono ben 8 le chiusure difensive da parte del difensore inglese, sempre al centro del gioco come dimostrano i 34 tocchi del pallone. Oltre ad essere un fattore sulle palle inattive, sia in attacco che in difesa. Sono ben 5 i duelli aerei vinti dal numero 5, riuscito a mettersi alle spalle le tante critiche che lo hanno accompagnato negli ultimi anni.

La rivalsa per Maguire sta tutta nelle dichiarazioni post-partita, dopo gli anni complicati con il Manchester United. Parole da vero leader, che non nascondono le difficoltà degli ultimi tempi: “Significa tutto. Hanno avuto la meglio su di noi negli ultimi anni e lo sappiamo, ma non è stato abbastanza per il nostro club. Il vecchio luogo comune è che siano solo tre punti, ma non è così. Significa molto di più per il club, i ragazzi e i tifosi“.

Manchester United, può essere la svolta?

Il successo ad Anfield può essere davvero quello della svolta per i Red Devils. È la prima volta dal maggio 2024 e nell’era Amorim che il Manchester United centra due vittorie consecutive in Premier League, tornando a due punti dalla zona Champions League, in una classifica davvero compatta.

È il secondo successo stagionale in un big match per Bruno Fernandes e compagni, dopo quello contro il Chelsea ad Old Trafford. Più di tutti quelli ottenuti nell’intera scorsa stagione, nel derby contro il Manchester City all’Etihad.

Liverpool, quarto ko di fila

Continua il momento negativo in casa Liverpool. È il quarto ko consecutivo per i Reds, dopo quelli contro Crystal Palace, Galatasaray e Chelsea. Una serie di sconfitte consecutive che dalle parti di Anfield non si vedeva dal 2014, alla fine dell’era Rodgers.

È la prima volta nell’intera carriera di Slot che la serie di sconfitte arriva a quattro. La sua squadra scivola a quattro punti dall’Arsenal capolista, sorpassato dal Manchester City e raggiunto dal Bournemouth, grande sorpresa di questo inizio di Premier League.