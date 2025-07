Parma, presentato il nuovo “Away Kit” per la stagione 2025/2026 | FOTO

Il Parma presenta il nuovo “Away Kit” per la stagione 2025/2026

In collaborazione con Puma, il Parma ha svelato oggi – 18 luglio – l’Away Kit per la stagione calcistica 2025/2026.

Il completo verrà indossato nel corso della stagione sportiva sia dalla squadra maschile che da quella femminile, e anche dalle giovanili gialloblù.

Come si legge da un comunicato del club, la maglia presentata è molto più di una semplice divisa da gioco.

“Un simbolo identitario, un legame profondo con la tradizione e con i cuori di intere generazioni di tifosi”.

Il Parma presenta il nuovo Away kit

Il nuovo kit per le partite in trasferta del Parma – in collaborazione con Puma – si caratterizza per il suo innovativo design: la texture richiama infatti le onde sonore del pubblico del Tardini, proprio per rappresentare la voce, l’energia e la vitalità dello Stadio del Parma. Come si legge nel comunicato gialloblù, “un segno tangibile del legame emotivo tra la squadra e chi la sostiene ogni giorno, dentro e fuori dal campo”.

La nuova maglia Away del Parma Calcio riprende la storica base Clyde Royal, arricchita da righe gialle, dettagli blu navy e la scritta “Famiglia Gialloblu” sul retro del colletto. Un design che esalta i colori e lo spirito del Club. Per celebrare il legame con la città e presentare la nuova maglia, il Parma ha scelto la Galleria Nazionale come location dello shooting: un luogo simbolo della cultura parmigiana, perfetto per raccontare l’identità gialloblù.

Tessuti in poliestere riciclato

La nuova maglia dalla vestibilità regular combina tessuti in 100% poliestere riciclato con l’avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL, un sistema di gestione dell’umidità migliorato che assicura la perfetta temperatura corporea.

Ideale sia per la partita che per l’uso quotidiano, la maglia è realizzata con l’innovativa recycling technology RE:FIBRE di PUMA e contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati.