Tragedia in Macedonia del Nord: un calciatore muore per asfissia in un incendio in discoteca

Andrej Lazarov è tra i 59 che sono deceduti in una discoteca in Macedonia del Nord a causa di un incendio.

Tragedia in Macedonia del Nord: un calciatore muore per asfissia in un incendio in una discoteca locale. Si tratta di Andrej Lazarov, giocatore dell’FK Skhupi, che uno tra i 59 deceduti nella disgrazia.

Il calciatore 25enne, che giocava nella prima divisione della Macedonia del Nord, aveva anche cercato di salvare la vita alle altre vittime senza però riuscire e morendo per asfissia a causa del fumo.

L’FK Skhupi, la squadra in cui giocava Andrej, ha segnalato la morte del suo calciatore e ha voluto rendere omaggio e lodare Andrej per aver cercato di salvare la vita delle altre vittime. “Il suo atto eroico sarà sempre nella nostra memoria, come simbolo della sua nobiltà e del suo grande cuore”, queste le parole del club.

Una tragedia che ha scosso l’intero Paese. Il ministro dell’Interno ha aggiunto che oltre alle 59 persone che hanno perso la vita, altre 155 sono rimaste ferite. I fatti sono avvenuti nella città di Kocani. L’incendio ha cominciato a propagarsi alle 2.30 di domenica mattina e tutto indica che sia stato causato da una macchina a scintilla utilizzata per illuminare i locali. Tra i morti ci sono anche dei ragazzi di 14 anni.