Under 21, le formazioni ufficiali di Macedonia del Nord-Italia

Le formazioni ufficiali del match tra Macedonia del Nord e Italia Under 21, per la gara valida per le qualificazioni agli Europei

Torna in campo l’Italia Under 21 di Silvio Baldini. Gli azzurrini, alla prima del nuovo CT, hanno vinto 2-1 contro il Montenegro grazie alle reti di Lipani e Koleosho, e ora affrontano la Macedonia del Nord.

L’Italia è al primo posto del girone E insieme a Svezia e Polonia, che hanno battuto rispettivamente l’Armenia e la Macedonia del Nord, avversaria degli azzurrini in questo secondo turno della fase a gironi delle qualificazioni degli Europei.

I ragazzi di Baldini cercano un’altra vittoria per chiudere a punteggio pieno prima della prossima pausa nazionali.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Macedonia del Nord-Italia U21, le formazioni ufficiali

MACEDONIA DEL NORD U21 (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. Allenatore: Stanikj

ITALIA U21 (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. Allenatore: Baldini

Dove vedere Macedonia-Italia U21 in tv e in streaming

Il fischio d’inizio della partita è fissato per le 18:15 al Miloševski Stadium di Bitola, in Macedonia del Nord.

La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 2, oppure in streaming su RaiPlay.