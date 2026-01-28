Clamorosa decisione del Maccabi Tel Aviv: cambio in panchina appena 24 ore prima del match contro il Bologna in Europa League

Il Maccabi Tel Aviv ha esonerato l’allenatore Žarko Lazetic. Il club israeliano ha pubblicato sul proprio sito un comunicato ufficiale, rendendo noto il cambio in panchina. La decisione è arrivata ad appena 24 ore dalla sfida di Europa League contro il Bologna.

Il Maccabi stava attraversando un periodo difficile. Nelle ultime 3 gare la formazione di Tel Aviv ha raccolto 3 sconfitte, tra campionato e coppa europea.

La società ha comunicato di aver affidato la squadra a Dan Romann, allenatore ad interim. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Il Maccabi Tel Aviv FC ha deciso di separarsi dall’allenatore Žarko Lazetic e dal suo staff tecnico. Il proprietario Mitch Goldhar ha dichiarato: “Ho parlato con Žarko e gli ho comunicato la mia decisione. Vorrei ringraziare Žarko per il suo contributo al Club durante il suo mandato, che ha portato la squadra alla conquista del suo 26° campionato“.

“Il Maccabi Tel Aviv FC augura a Žarko e al suo staff il meglio per il futuro. Dan Romann assumerà il ruolo di allenatore ad interim“.