Maccabi Tel Aviv-Bologna, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Maccabi Tel Aviv-Bologna, match valido per l’ultima giornata di League Phase di Europa League

Si chiude questa sera la League Phase di UEFA Europa League e, tra le gare in programma, c’è anche la sfida tra Maccabi Tel Aviv e Bologna. Un match che mette di fronte due squadre con motivazioni diverse: i padroni di casa cercano almeno un segnale d’orgoglio per evitare l’ultimo posto, mentre i rossoblù sperano ancora di poter alimentare le residue chance di qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il Maccabi Tel Aviv arriva all’appuntamento dopo una campagna europea decisamente negativa, con un solo punto raccolto fin qui e tre sconfitte consecutive nelle ultime uscite ufficiali. La squadra israeliana, che gioca le gare casalinghe in Serbia, ha cambiato allenatore nella giornata di ieri.

Il Bologna, dal canto suo, si è già assicurato l’accesso ai play-off, ma una vittoria potrebbe ancora aprire scenari importanti in ottica ottavi. La formazione di Vincenzo Italiano, però, non attraversa il miglior momento di forma, con una sola vittoria nelle ultime nove partite complessive, nonostante i buoni risultati ottenuti in trasferta in Europa.

In attesa del fischio d’inizio, andiamo a scoprire le scelte ufficiali dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Maccabi Tel Aviv-Bologna

MACCABI TEL AVIV (3-5-2): Melika; Ben Hamo, Heitor, Shlomo; Ben Haros, Andrade, Lederman, Sissokho, Revivo; Dor Peretz, Madmon. Allenatore: Dan Romann

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna

La sfida tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, valida per l’ultima giornata della League Phase di Europa League, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.