Cagliari, è fatta per Luvumbo al Mallorca: decisiva la volontà del giocatore

Gianluca Di Marzio 2 Febbraio 2026
Zito Luvumbo (IMAGO)

Zito Luvumbo lascia la Serie A nelle ultime ore di mercato: l’angolano va al Mallorca

Zito Luvumbo lascia il Cagliari. Per l’angolano è fatta per il trasferimento al Mallorca.

Decisiva per la buona riuscita dell’operazione la volontà del classe 2002, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia dei rossoblù.

Più in generale, Luvumbo ha collezionato 117 presenze con il club sardo, arricchendo il suo bottino personale con 11 reti e 14 assist.

Ora lo attende una nuova avventura in Liga, dove il mercato in entrata chiude alle 23:00. C’è tempo, quindi, per formalizzare l’operazione entro i termini consentiti.