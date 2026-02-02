Cagliari, è fatta per Luvumbo al Mallorca: decisiva la volontà del giocatore
Zito Luvumbo lascia la Serie A nelle ultime ore di mercato: l’angolano va al Mallorca
Zito Luvumbo lascia il Cagliari. Per l’angolano è fatta per il trasferimento al Mallorca.
Decisiva per la buona riuscita dell’operazione la volontà del classe 2002, che in questa stagione ha collezionato 14 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia dei rossoblù.
Più in generale, Luvumbo ha collezionato 117 presenze con il club sardo, arricchendo il suo bottino personale con 11 reti e 14 assist.
Ora lo attende una nuova avventura in Liga, dove il mercato in entrata chiude alle 23:00. C’è tempo, quindi, per formalizzare l’operazione entro i termini consentiti.