Cagliari, Zito Luvumbo verso l’Arabia Saudita: il Damac FC sul giocatore
Zito Luvumbo verso il Damac FC in Saudi Pro League: l’avvicinamento di Strefezza al Parma cambia le carte in tavola
Il possibile arrivo di Gabriel Strefezza al Parma ha generato un immediato effetto domino sul futuro di Zito Luvumbo.
L’attaccante angolano del Cagliari era stato a lungo un obiettivo concreto della dirigenza gialloblù per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, la virata del Parma sull’esterno italo-brasiliano in uscita dall’Olympiacos – operazione che prosegue – ha fatto cambiare le carte in tavola.
Chiusa la possibilità di restare in Serie A con una nuova maglia, per Luvumbo si è aperta una strada che porta lontano dall’Italia. Il giocatore va verso il Damac FC, club che milita nella Saudi Pro League.
La società saudita ha messo gli occhi sul giocatore, che si avvicina a lasciare Cagliari e a iniziare una nuova avventura nel nuovo campionato.