Jordan Clark, Luton Town (Imago)

Il Luton Town è andato incontro a una retrocessione per il secondo anno di fila

Due anni da dimenticare per il Luton Town, che in poco più di 12 mesi sono passati dal sogno Premier League all’incubo League One.

Gli Hatters, che nel 2023 erano stati promossi in Premier dopo un’attesa lunga 22 anni, si sono svegliati molto presto dal loro dolce sogno.

La scorsa stagione sono infatti arrivati 18esimi a 6 punti di distanza dal Nottingham quartultimo, e questa sembrava lasciar presagire che sarebbero potuti tornare presto nella massima serie inglese.

Quest’anno invece tutto è andato nel verso sbagliato, come dimostrato dal 22° posto in Championship.

Un “back-to-back” negativo

Se il Burnley – nonostante la perdita di Kompany – è riuscito a tornare subito in Premier, lo stesso non sono riusciti a fare gli arancio-blu, i quali a causa di diversi fattori non hanno rispettato le aspettative retrocedendo contro ogni pronostico.

Solo 49 punti in 46 partite per la squadra allenata da Bloomfield, che all’ultimo turno di campionato è stata agganciata dall’Hull City, la quale è riuscita a salvarsi grazie agli scontri diretti a favore.