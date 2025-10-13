Il club di League One del Luton Town, terza serie inglese, ha deciso di affidare la propria panchina all’ex calciatore Wilshere: è ufficiale

Dopo una lunga carriera in Premier League, che l’ha visto collezionare più di 182 presenze nel campionato tra Arsenal, West Ham e Bournemouth, Jack Wilsher riparte dalla panchina.

E lo farà da quella del Luton Town, squadra di League One che corrisponde alla terza serie del calcio inglese.

Club che attulamente occupa l’undicesima posizione in campionato dopo undici partite giocate e che nelle ultime tre giornate, tra campionato e Trofeo EFL, ha collezionato un pareggio e due sconfitte.

Starà all’ex calciatore inglese risollevare le sorti della squadra, alla sua prima vera esperienza da capo allenatore.

Luton Town, ufficiale l’arrivo di Wilshere

A soli tre anni dal suo ritiro, arrivato all’età di trenta, Wilshere è pronto alla sua prima esperienza da allenatore. E lo farà sulla panchina del Luton Town, squadra in cui l’ex talento inglese ha mosso i suoi primi passi da calciatore.

Questo il comunicato del club, che fino a due stagioni fa era in Premier League: “Siamo entusiasti di annunciare il ritorno di Jack Wilshere al Luton Town Football Club come nuovo allenatore della prima squadra. Il 33enne torna al club dove tutto è iniziato, nel nostro Centro di Eccellenza, prima di unirsi all’Arsenal all’età di nove anni e intraprendere una carriera da giocatore d’élite che lo ha visto collezionare 34 presenze con la nazionale inglese“.

“Per me è come un momento di chiusura di un cerchio. Avevo otto anni quando sono arrivato per la prima volta al Luton da bambino, quindi immagino che sia destino che il mio primo incarico dirigenziale a tempo pieno sia proprio in questo club“, ha dichiarato il neo allenatore.