Cremonese alle firme per Luperto: le ultime

Sebastiano Luperto alle firme con la Cremonese: il difensore in arrivo dal Cagliari

Il pressing della Cremonese ha dato i suoi frutti: alle firme l’arrivo di Sebastiano Luperto in grigiorosso.

La trattativa è ormai giunta al traguardo finale, con le parti che stanno procedendo in questi istanti allo scambio dei documenti e alle firme sui contratti.

Si chiude così un lungo inseguimento di mercato: il difensore in uscita dal Cagliari è sempre stato la prima scelta indicata dall’allenatore Davide Nicola per rinforzare il reparto arretrato.

Luperto porta in dote esperienza e minutaggio: in questa prima metà di stagione ha collezionato ben 21 presenze tra campionato e Coppa Italia, trovando anche un gol nella sfida contro la Fiorentina.