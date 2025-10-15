Cagliari, Luperto su Mina: “Da avversario ti fa impazzire, da compagno lo adori”

Sebastiano Luperto racconta il compagno di reparto Yerry Mina

Uno dei segreti del Cagliari di Pisacane – tra le squadre rivelazioni di questo avvio di stagione – è la coppia difensiva. Sebastiano Luperto e Yerry Mina formano un duo complicato da affrontare. Sono entrambi giocatori esperti, scaltri e forti fisicamente.

In queste prime 6 partite il Cagliari ha subito solo 6 reti, garantendosi la settima posizione nella classifica delle migliori difese della Serie A.

Proprio Luperto, durante “Pod Casteddu“, podcast della società rossoblù, ha parlato del rapporto con Mina: “Da avversario ti fa impazzire, da compagno lo adori. È un calciatore impressionante. In campo è furbo, esperto, sa sempre come gestire i momenti e portare l’avversario allo sfinimento“.

Ha aggiunto: “Con lui mi trovo benissimo, ci parliamo tanto e ci compensiamo. Cerchiamo entrambi di aiutare i ragazzi più giovani, come Pintus, Idrissi o Juan Rodríguez. Devono imparare a gestire le pressioni, le critiche e l’esposizione mediatica. Il nostro è uno spogliatoio che li protegge e li fa crescere nel modo corretto“.