Cagliari, Luperto su Mina: “Da avversario ti fa impazzire, da compagno lo adori”

Redazione 15 Ottobre 2025
Sebastiano Luperto (Imago)

Sebastiano Luperto racconta il compagno di reparto Yerry Mina

Uno dei segreti del Cagliari di Pisacane – tra le squadre rivelazioni di questo avvio di stagione – è la coppia difensiva. Sebastiano Luperto e Yerry Mina formano un duo complicato da affrontare. Sono entrambi giocatori esperti, scaltri e forti fisicamente.

In queste prime 6 partite il Cagliari ha subito solo 6 reti, garantendosi la settima posizione nella classifica delle migliori difese della Serie A.

Proprio Luperto, durante “Pod Casteddu“, podcast della società rossoblù, ha parlato del rapporto con Mina: “Da avversario ti fa impazzire, da compagno lo adori. È un calciatore impressionante. In campo è furbo, esperto, sa sempre come gestire i momenti e portare l’avversario allo sfinimento“.

Ha aggiunto: “Con lui mi trovo benissimo, ci parliamo tanto e ci compensiamo. Cerchiamo entrambi di aiutare i ragazzi più giovani, come Pintus, Idrissi o Juan Rodríguez. Devono imparare a gestire le pressioni, le critiche e l’esposizione mediatica. Il nostro è uno spogliatoio che li protegge e li fa crescere nel modo corretto“.