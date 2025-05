Romelu Lukaku, Napoli (Imago)

Le parole rilasciate da Romelu Lukaku durante i festeggiamenti dello Scudetto vinto con la maglia del Napoli

Protagonista assoluto dell’annata con 14 gol realizzati e 10 assist messi a referto, BigRom si è aggiudicato il secondo Scudetto in Italia.

Dopo il trionfo con la maglia dell’Inter nel 2020/2021, è arrivato il secondo con quella del Napoli. Dopo aver alzato al cielo il trofeo, l’attaccante ha dichiarato: “Tante emozioni: sono molto emozionato per la squadra e i tifosi, abbiamo lavorato tanto”.

Ha poi ribadito l’importanza del collettivo, affermando: “Abbiamo vinto noi, sono un piccolo pezzo della squadra, che è più importante di tutti: Abbiamo lavorato tutti insieme, chi ha giocato più e chi meno era importante e l’abbiamo portata a casa”.

E poi ha continuato spiegando: “Dicevo di aspettare per festeggiare perché da piccolo ho visto la finale tra Bayern Monaco e Manchester United, quindi non è finita finché non è finita“.

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku (IMAGO)

Napoli, le parole di Lukaku dopo la vittoria dello Scudetto

Non è mancato l’elogio ad Antonio Conte, sul quale ha detto: “Conosco bene le capacità del mister e dall’inizio ho creduto che potessimo fare qualcosa di importante. Con quella partita con l’Inter in casa mi sono detto che avevamo una possibilità“.

Infine, interpellato su un possibile contatto col compagno di nazionale Kevin De Bruyne, Lukaku ha risposto: “No comment”.