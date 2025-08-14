Napoli, infortunio per Lukaku contro l’Olympiakos

Infortunio per Romelu Lukaku contro l’Olympiakos: problema muscolare per l’attaccante belga in amichevole.

Possibile brutto colpo per il Napoli, a una settimana dall’inizio del campionato. Durante l’amichevole contro l’Olympiakos, Romelu Lukaku si è accasciato a terra per un problema muscolare.

L’attaccante belga ha rimediato un problema alla coscia sinistra dopo aver calciato in porta, al suo posto è entrato in campo Lorenzo Lucca.

L’ex Inter è in panchina con il ghiaccio, bisognerà attendere gli esami strumentali per capire l’entità del problema.

Apprensione per le condizioni di Lukaku in casa Napoli, che si prepara all’esordio contro il Sassuolo del 23 agosto.

Infortunio per Lukaku e Conte in campo: cosa è successo

Partita movimentata quella tra Napoli e Olympiakos, amichevole pre-campionato. Romelu Lukaku ha rimediato un infortunio muscolare dopo aver calciato in porta.

Pochi minuti dopo, El Kaabi è intervenuto duramente su Amir Rrahmani, alzando leggermente la gamba in un contrasto. Tutto questo non è piaciuto ad Antonio Conte, che è entrato in campo.

L’intervento di El Kaabi è stato vicino alla panchina del Napoli, con Conte che non ha gradito l’entrata. Tutto risolto in pochi minuti, con l’attaccante dell’Olympiakos che ha rimediato un cartellino giallo.