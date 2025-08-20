Napoli, Lukaku non si opererà: sarà fuori tra i 3 e i 4 mesi
Romelu Lukaku non si opererà dopo l’infortunio muscolare che lo ha colpito nell’amichevole contro l’Olympiakos.
Secondo quanto riferisce l’ANSA Romelu Lukaku ha deciso di non operarsi: l’attaccante belga andrà per la terapia conservativa dopo l’infortunio muscolare rimediato contro l’Olympiakos.
L’ex giocatore del Chelsea non sarà inserito nella lista Champions League.
Dopo la visita sostenuta nel pomeriggio, Lukaku, di comune accordo con il Napoli, ha deciso di non operarsi. Rimarrà fuori tra i 3 e i 4 mesi.
Il club azzurro rimane attivo sul mercato per trovare il suo sostituto.