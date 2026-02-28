Lukaku regala i 3 punti al Napoli all’ultimo secondo: è 2-1 contro il Verona

Lukaku decide Verona-Napoli al 95′: dopo il pareggio di Akpa-Akpro, gli azzurri di Conte trovano il gol all’ultimo respiro

All’ultimo respiro, il Romelu Lukaku regala tre punti pesantissimi al Napoli sul campo dell’Hellas Verona.

Dopo il pareggio firmato da Jean-Daniel Akpa-Akpro, la squadra di Antonio Conte trova il 2-1 al 95’: su una serie di carambole in area seguite alla respinta di Lorenzo Montipò, l’attaccante belga è il più rapido ad avventarsi sul pallone e a spingerlo in rete, facendo esplodere la panchina azzurra e spegnendo le speranze dei padroni di casa.

Il Napoli vince e si porta momentaneamente a -1 dal Milan, in attesa della partita dei rossoneri contro la Cremonese, in programma domani alle 12:30.