Napoli, Romelu Lukaku ricorda il suo primo gol al Maradona e svela il suo futuro

A pochi giorni dalla fondamentale sfida in ottica Scudetto contro il Milan di Sergio Conceição, l’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per fare il punto sul momento del Napoli e parlare del proprio futuro.

Ma non solo, l’ex Inter e Roma ha avuto modo di rivivere anche i momenti del primo gol davanti ai suoi attuali tifosi e raccontare qualche segreto sula propria esperienza da quando ha sposato il progetto tecnico del nuovo Napoli di Antonio Conte.

“Durante il riscaldamento ho sentito un calore incredibile dai tifosi, mai provato prima. Dopo la partita ho chiesto a Mertens – ex azzurro e connazionale con il Belgio – se fosse sempre così, lui mi ha confermato che è una costante. L’urlo del pubblico ti spinge, mette pressione agli avversari. Quando succede, per loro diventa difficile, è una questione mentale che ti dà ancora più carica“.

Il rapporto Napoli-Lukaku, quindi, è iniziato bene fin da subito. Adesso, l’attaccante si trova a quota 10 gol e 8 assist in campionato e non vuole fermarsi per regalare ai tifosi un nuovo Scudetto, a discapito della sua ex squadra. “Ero già preparato, ma quando sono arrivato ho sentito davvero l’amore e la passione della gente. L’Inter è come pensano tutti la favorita per questo campionato, per noi saranno tutte finali“.

Napoli, Lukaku: “Dopo il ritiro penso che farò l’allenatore”

Ma non solo la stretta attualità. Romelu Lukaku ha provato anche a tracciare il proprio futuro. “Dopo il ritiro penso che farò l’allenatore, una parte di me lo crede. Un’altra parte, però, ha ancora qualche dubbio. Alla fine della stagione inizierò i corsi UEFA A e UEFA B così quando smetterò potrò fare la Licenza Pro. Poi vedrò cosa sento di fare“, ha svelato l’11 azzurro.

Avviandosi alla conclusione, poi, l’ex Inter ha parlato anche del clima che si è creato nello spogliatoio. “Fra attaccanti penso sia fondamentale la comunicazione. Io e Jack adesso, ma io, il Cholito e Jack in generale dobbiamo parlarci tanto. La cosa bella è che ci capiamo e parliamo sempre e questo rende più facile il lavoro dell’allenatore. Dopo quando siamo fuori dal campo abbiamo un gruppo speciale, ogni martedì abbiamo un gruppo che fa tornei di Call of Duty insieme“.

Infine, Lukaku ha rassicurato i proprio tifosi sulle sue intenzioni: “Per noi è un sogno alla fine, dobbiamo spingere ogni giorno e mentalmente essere pronto. Quando arrivi in una situazione dove c’è l’inizio di un ciclo anche tu pensi da solo di poter dare di più. Vincere una volta è un bene, vincere la seconda volta è meglio e la terza ancora di più. È una conversazione che ho avuto con Conte, di quando lui era calciatore. Ogni vittoria successiva ti fa godere ancora di più. Appagati? Mai, non è vero e non esiste” .