Lukaku sblocca Napoli-Fiorentina: finisce un digiuno di oltre un mese

Romelu Lukaku torna al gol: sua la rete del vantaggio contro la Fiorentina

Il Napoli ritrova i gol di Romelu Lukaku, chiamato a trascinare la squadra nel rush finale di questo campionato.

L’attaccante belga ha aperto la sfida del Maradona contro la Fiorentina, segnando la rete dell’1-0 al 26′. Un gol da attaccante vero, sul filo del fuorigioco, in tap in su un tiro di McTominay respinto da De Gea.

Una rete che per lui vuol dire doppia cifra in campionato e anche la fine di un’astinenza che durava da oltre un mese, per un totale di cinque partite consecutive a secco.

L’ultimo gol risaliva al 25 gennaio, su rigore nel 2-1 interno sulla Juventus. L’ultimo su azione, invece, era datato addirittua 18 gennaio, nella partita contro l’Atalanta.