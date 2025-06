Inter, Luis Henrique è arrivato al CONI per l’idoneità sportiva | VIDEO

Luis Henrique è arrivato al CONI per l’idoneità sportiva. Il brasiliano si appresta a diventare un nuovo giocatore dell’Inter

Giornata di importanti novità in casa Inter. Non solo per l’incontro tra Simone Inzaghi e la dirigenza ma anche per Luis Henrique.

Il brasiliano, come noto, si appresta a diventare un nuovo giocatore dei nerazzurri. E nella giornata di oggi, martedì 3 giugno, si è recato al CONI per l’idoneità sportiva.

Luis Henrique, in arrivo dal Marsiglia, ha chiuso la stagione in Ligue 1 con 7 gol e 8 assist in 33 presenze.

Ma non solo. Il brasiliano, nel corso della Coupe de France, ha giocato 2 partite riuscendo a segnare 2 reti e fornendo altrettanti assist.

