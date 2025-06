In arrivo a Milano Luis Henrique, il colpo a centrocampo dell’Inter è atteso per gli ultimi passaggi.

È atteso oggi, lunedì 2 giugno, l’arrivo a Milano di Luis Henrique, centrocampista del Marsiglia classe 2001, destinato a diventare un nuovo giocatore dell’Inter.

Il brasiliano ha chiuso la stagione in Ligue 1 con 7 gol e 1 assist in 33 presenze.

L’operazione, in fase di definizione, prevede un esborso da 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus legati al percorso europeo del club nerazzurro nella prossima edizione della Champions League.

I nerazzurri puntano sulla gioventù e il talento di Luis Henrique per dare nuova linfa al centrocampo di Simone Inzaghi, che potrà contare su un giocatore importante per il futuro.

Intanto, la squadra di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare il percorso nel Mondiale per Club, nel girone con il River Plate, il Monterrey e l’Urawa.