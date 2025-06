Inter, oggi la firma di Luis Henrique

Luis Henrique è pronto a ufficializzare il suo passaggio all’Inter: oggi la firma sul contratto.

Luis Henrique è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista brasiliano, classe 2001, firmerà oggi il contratto che lo legherà al club nerazzurro, chiudendo così una trattativa ormai in dirittura d’arrivo con l’Olympique Marsiglia.

L’operazione è stata definita nei giorni scorsi e prevede un accordo da 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, legati al percorso dell’Inter in Champions League.

Si tratta del primo rinforzo ufficiale in vista della prossima stagione, con il giocatore che sarà a disposizione già per il Mondiale per Club in programma nelle prossime settimane.

Resta ora solo da formalizzare il tutto, operazione che potrà essere completata con l’apertura della finestra extra di mercato prevista per le competizioni FIFA. Per l’Inter, un colpo in prospettiva ma già utile per il presente.