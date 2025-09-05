Questo sito contribuisce all'audience di

PSG, frattura alla clavicola per Luis Enrique: verrà operato

Redazione 5 Settembre 2025
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain (Imago)
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain (Imago)

Brutta disavventura per Luis Enrique

Pausa per le nazionali amara per Luis Enrique, che nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre, è caduto in bicicletta rompendosi la clavicola.

Non è un segreto che la bicicletta sia una grande passione dell’allenatore del PSG, come testimoniano anche i suoi profili social.

L’ultima uscita però è stata particolarmente sfortunato, con la caduta che lo ha costretto a recarsi in pronto soccorso e che lo obbligherà a sottoporsi a un intervento chirurgico.

A comunicarlo è stato il PSG tramite il proprio account X, augurandogli una pronta guarigione.

Luis Enrique, allenatore PSG (Imago)
Luis Enrique, allenatore PSG (Imago)

Il comunicato del PSG sulle condizioni di Luis Enrique

Questa la nota del Paris Saint-Germain sulle condizioni del proprio allenatore: “In seguito alla caduta in bicicletta di venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola“.

Il comunicato prosegue così: “Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve“.