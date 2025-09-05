PSG, frattura alla clavicola per Luis Enrique: verrà operato
Brutta disavventura per Luis Enrique
Pausa per le nazionali amara per Luis Enrique, che nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre, è caduto in bicicletta rompendosi la clavicola.
Non è un segreto che la bicicletta sia una grande passione dell’allenatore del PSG, come testimoniano anche i suoi profili social.
L’ultima uscita però è stata particolarmente sfortunato, con la caduta che lo ha costretto a recarsi in pronto soccorso e che lo obbligherà a sottoporsi a un intervento chirurgico.
A comunicarlo è stato il PSG tramite il proprio account X, augurandogli una pronta guarigione.
Il comunicato del PSG sulle condizioni di Luis Enrique
Questa la nota del Paris Saint-Germain sulle condizioni del proprio allenatore: “In seguito alla caduta in bicicletta di venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola“.
Il comunicato prosegue così: “Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve“.