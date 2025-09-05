Brutta disavventura per Luis Enrique

Pausa per le nazionali amara per Luis Enrique, che nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre, è caduto in bicicletta rompendosi la clavicola.

Non è un segreto che la bicicletta sia una grande passione dell’allenatore del PSG, come testimoniano anche i suoi profili social.

L’ultima uscita però è stata particolarmente sfortunato, con la caduta che lo ha costretto a recarsi in pronto soccorso e che lo obbligherà a sottoporsi a un intervento chirurgico.

A comunicarlo è stato il PSG tramite il proprio account X, augurandogli una pronta guarigione.

Il comunicato del PSG sulle condizioni di Luis Enrique

Questa la nota del Paris Saint-Germain sulle condizioni del proprio allenatore: “In seguito alla caduta in bicicletta di venerdì, l’allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique è stato trasportato al pronto soccorso e verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura della clavicola“.

Il comunicato prosegue così: “Il Paris Saint-Germain desidera esprimere il suo pieno sostegno a Luis Enrique e augurargli una pronta guarigione. Il club fornirà ulteriori informazioni a breve“.