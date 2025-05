PSG, Luis Enrique: “Inter da anni squadra forte. Mbappé? Non si può dipendere da un solo giocatore”

Cresce l’attesa per la sfida tra PSG e Inter: le parole di Luis Enrique in vista della finale di Champions League

Fine maggio all’insegna delle finali per i parigini che in queste due settimane puntano al terzo e quarto trofeo stagionale, dopo aver già aggiunto in bacheca la Supercoppa di Francia e la Ligue 1.

Al di là della Coppa di Francia – che sabato contenderà allo Stade de Reims – è la Champions League il più ambito, per prestigio e unicità. Più volte fissata come obiettivo nell’ultimo decennio, la coppa dalle grandi orecchie non è ancora entrata nel palmarés del club francese.

Un percorso internazionale di alto livello ha spinto il Paris Saint-Germain alla finale in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera.

Mercoledì 21 maggio l’allenatore del PSG Luis Enrique ha parlato al media day dedicato alla sfida all’Inter.

PSG, Luis Enrique: “Molte stelle in questa squadra”

Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha detto: “Quando si lavora bene come allenatore portarsi avanti rispetto a un possibile sviluppo della stagione è importante, ma non sai realmente cosa farà la squadra. Sicuramente siamo migliorati rispetto all’anno scorso“.

Per poi proseguire: “Per me ci sono molte stelle in questa squadra in funzione del gruppo e non viceversa. Ho fortuna ad avere giocatori di alto livello, ma tutto il rendimento è a favore della squadra, questo per me è la cosa più importante. Non si può dipendere solo da un giocatore“.

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain (Imago)

Le parole dell’allenatore del Paris Saint-Germain

Dopodiché Luis Enrique ha spiegato: “Quello che è diverso dell’Inter è che gioca da tanti anni ad alto livello con un gruppo di giocatori coesi che sono assieme da tanto tempo. Pressano in maniera differente, sono una squadra vera dove tutti lavorano per il collettivo. Ci sono individualità e sanno quello che devono fare molto bene”.

Infine l’allenatore del PSG ha affermato: “Sarà una finale bella, combattuta e divertente da seguire. Mi piace come giocano, attaccano molto e ci sarà grande spettacolo“.