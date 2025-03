Le parole dell’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, dopo la gara di Champions League contro il Liverpool di Slot

È PSG-Liverpool uno dei big match di questi ottavi di finale della Champions League. Gli uomini di Luis Enrique nella prima parte di questa competizione, il “girone unico”, sono arrivati quindicesimi.

Ai playoff i parigini hanno eliminato il Brest nel derby francese vincendo l’andata in trasferta 3-0 e il ritorno in casa 7-0.

In Ligue 1, invece, il PSG è primo in classifica con 62 punti in classifica, +13 rispetto al Marsiglia secondo.

Alla fine la gara di Champions League è finita x-x. Luis Enrique ha commentato ai microfoni di SkySport la prova del suo Paris Saint-Germain contro il Liverpool.

PSG, l’intervista post partita di Luis Enrique

Luis Enrique ha cominciato l’intervista post partita parlando della gara: “Questa è una situazione molto ingiusta. La partita di stasera è stata forse la più bella della stagione in Champions League per noi. Provo una sensazione strana: da un lato sono estremamente orgoglioso della mia squadra e dei nostri tifosi, dall’altro avverto un forte senso di ingiustizia per il risultato finale. Il loro miglior giocatore è stato Alisson”.

L’allenatore del PSG ha poi continuato: “Siamo pronti per il Liverpool. Non abbiamo nulla da perdere”.

PSG, le parole di Kvaratskhelia

Al termine della sfida ha parlato anche Kvaratskhelia: Penso che meritassimo di più oggi. Allison oggi è stato bravo. Nulla è chiuso” ha detto ai microfoni di Sky Sport. “La cosa più importante è giocare, non importa la posizione. Penso che sia stata una bella partita da parte della squadra. Credo che abbiamo dimostrato che siamo una buona squadr”a.

L’attaccante ha aggiunto. “Napoli? Ricordavo proprio che quando ero a Napoli avevamo giocato contro il Liverpool e una volta avevamo vinto e una perso”.