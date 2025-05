Luis Díaz si conferma vincente: i numeri record dell’attaccante colombiano del Liverpool

Con la vittoria della Premier League con il Liverpool, Luis Díaz si conferma un vero e proprio attaccante vincente: i suoi numeri

La Premier vinta dal Liverpool di Slot, è solo l’ennesimo trofeo inserito nella bacheca del colombiano Luis Díaz.

L’attaccante classe ’97, autore di 12 gol e 7 assist in questa edizione del campionato inglese, conferma i suoi numeri da record, collezionando l’ennesima coppa della sua carriera oltre che con la maglia dei Reds. Luis Díaz aveva infatti vinto ogni trofeo possibile con il Liverpool (FA Cup, Community Shield e 2 Coppe di Lega), e con la vittoria della Premier va ad arricchire la sua preziosa collezione di coppe.

In più, nel giorno della sua 100esima presenza con il Liverpool, ha contribuito a uno dei 5 gol inflitti al Tottenham nell’ultima giornata, portando a quota 28 le reti totali messe a segno nel massimo campionato inglese con i Reds.

Questi sono però solo una parte dei suoi numeri da record. Luis Díaz: un vero e proprio “colleziona-coppe”.

Luis Díaz, che numeri per l’attaccante del Liverpool!

Il trofeo della Premier League era l’unico che ancora mancava nella bacheca Luis Díaz, che, come detto, si conferma un vero e proprio collezionista di coppe. Già dai tempi della sua esperienza casalinga in Colombia risalente al 2016 con la maglia del Barranquilla, l’attaccante ha vinto tutto quello che poteva vincere e tutte le competizioni in cui è sceso in campo: Liga Colombiana Apertura, Liga Colombiana Finalización, la Copa de Colombia e la Supercopa de Colombia.

Al suo passaggio al Porto nel 2019 le cose non sono affatto cambiate. Luis ha potuto infatti collezionare la bellezza di 5 trofei: la Liga Portugal (2), la Taça de Portugal (2) e la Supercoppa nazionale, portando a casa anche un totale di 41 gol in poco più di 120 presenze.

Un trofeo ogni 30 partite

In totale, con solo le maglie di club ed escludendo i numeri con la nazionale colombiana (che sono comunque 63 partite e 18 gol), Luis Díaz ha collezionato 418 partite, 104 gol, 52 assist e… 14 titoli. In altre parole: vince un trofeo ogni 30 partite.

Il colombiano si conferma un vero e proprio collazionatore di coppe, e il suo talento lascia intendere che il suo momento di forma non possa altro che continuare.