Luis Diaz al Bayern Monaco per 75 mln di euro: autorizzate le visite mediche

Addio Liverpool, Luis Diaz va al Bayern Monaco: autorizzate le visite mediche

Sarà addio con il Liverpool per Luis Diaz. L’attaccante colombiano sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco di Vincent Kompany.

Come riporta Sky Sport Germania, restano ancora da definire alcuni dettagli finali nella trattativa per l’esterno colombiano, dopodiché Diaz potrà firmare un contratto con il Bayern Monaco valido almeno fino al 2029.

Il Liverpool, sempre secondo quanto raccolto dai colleghi tedeschi, ha dato il via libera al giocatore per lasciare il tour asiatico nella giornata di domenica 27. Ora quindi il volo per l’Europa entro le prossime 24 ore e visite mediche. I club hanno raggiunto un’intesa per una cifra di trasferimento pari a 75 milioni di euro.

Di recente, Diaz non era presente nella rosa del Liverpool per l’amichevole contro il Milan. “Ci sono molte voci in questo momento, non posso commentare oltre. Si sta allenando bene, ma abbiamo deciso per ora di non farlo giocare”, ha dichiarato l’allenatore del Liverpool, Arne Slot, su Luis Diaz e al suo futuro.