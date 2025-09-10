Le parole di Carlalberto Ludi nel corso del Premio Gentleman Fair Play

Dal presente con Fabregas e Nico Paz al futuro sognando (un giorno) di raggiungere l’Europa. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato nel corso del Premio Gentleman Fair Play di calciomercato e non solo.

Il ds ha commentato la situazione di Nico Paz. “Stiamo lavorando con lui per darlo diventare un giocatore capace di fare la differenza in tutte e 38 le partite di campionato. Le sirene dal Tottenham? Non ci hanno preoccupato anche perché non è arrivata un’offerta firmata. Abbiamo sempre avuto il giocatore dalla nostra parte”.

Fiducia nel progetto. Da parte dei giocatori e dello stesso Fabregas: “Siamo orgogliosi di averlo con noi. Lui sa che a Como può migliorare e ha tutto ciò che gli permette di essere un grande allenatore. Lui è un fuoriclasse e lavora dentro a un progetto molto ambizioso”.

La stessa ambizione che hanno visto due giovani come Ramon e Rodriguez: “Sono due dei tanti. I nostri ragazzi sono allineati allo stile di gioco di Fabregas. In passato abbiamo commesso degli errori perché volevamo capire cosa volesse davvero il nostro allenatore. I due citati hanno grande prospettiva. Ma anche Diao o Nico Paz, per esempio, in altri contesti avrebbero fatto fatica. Qui invece trovano poca pressione e persone che sanno aspettare la loro crescita”.