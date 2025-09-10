Questo sito contribuisce all'audience di

Como, Ludi: “Il Tottenham su Nico Paz? Abbiamo sempre avuto il giocatore dalla nostra parte”

Redazione 10 Settembre 2025
Carlalberto Ludi (imago)

Le parole di Carlalberto Ludi nel corso del Premio Gentleman Fair Play

Dal presente con Fabregas e Nico Paz al futuro sognando (un giorno) di raggiungere l’Europa. Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato nel corso del Premio Gentleman Fair Play di calciomercato e non solo.

Il ds ha commentato la situazione di Nico Paz. “Stiamo lavorando con lui per darlo diventare un giocatore capace di fare la differenza in tutte e 38 le partite di campionato. Le sirene dal Tottenham? Non ci hanno preoccupato anche perché non è arrivata un’offerta firmata. Abbiamo sempre avuto il giocatore dalla nostra parte”.

Fiducia nel progetto. Da parte dei giocatori e dello stesso Fabregas: “Siamo orgogliosi di averlo con noi. Lui sa che a Como può migliorare e ha tutto ciò che gli permette di essere un grande allenatore. Lui è un fuoriclasse e lavora dentro a un progetto molto ambizioso”.

La stessa ambizione che hanno visto due giovani come Ramon e Rodriguez: “Sono due dei tanti. I nostri ragazzi sono allineati allo stile di gioco di Fabregas. In passato abbiamo commesso degli errori perché volevamo capire cosa volesse davvero il nostro allenatore. I due citati hanno grande prospettiva. Ma anche Diao o Nico Paz, per esempio, in altri contesti avrebbero fatto fatica. Qui invece trovano poca pressione e persone che sanno aspettare la loro crescita”.