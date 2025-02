Como, Ludi: “Nico Paz vorremmo tenerlo il più possibile”

Le parole del direttore sportivo Ludi sul futuro di Nico Paz

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha recentemente espresso il desiderio di mantenere il giovane talento Nico Paz nella squadra il più a lungo possibile.

In un’intervista a Radio Kiss Kiss, Ludi ha descritto Paz come un “progetto di campione” che, pur necessitando di miglioramenti in alcuni aspetti, si distingue per il suo approccio moderno al gioco, l’atteggiamento positivo e l’umiltà.

Queste qualità lo rendono un lavoratore instancabile e un elemento prezioso per il club. Ludi ha sottolineato l’importanza di trattenere Paz, auspicando che possa continuare a crescere e contribuire ai successi del Como nel prossimo futuro.

“Lui è assolutamente un progetto di campione, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno ed un atteggiamento ed umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile”, ha dichiarato Ludi.

