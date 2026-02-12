Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi (Imago)

Le parole del direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi nell’intervista a Sky Sport: tutte le sue dichiarazioni sulla stagione in corso e non solo

Sesto posto in classifica a cinque punti dalla Champions League (con una gara in meno) e la qualificazione raggiunta alla semifinale di Coppa Italia. Questo il bilancio della prima parte di stagione disputata dal Como, che sta migliorando i risultati già sopra le aspettative della scorsa stagione.

Un lavoro incredibile quello svolto da Cesc Fabregas e dai suoi giocatori, dovuto anche dall’apporto di tutte le altre componenti societarie. A partitire da Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como intervistato ai microfoni di Sky Sport.

“È un periodo molto positivo, aver donato ai tifosi un’ennesima gioia è motivo di grande orgoglio. Per noi di fatto è un altro obiettivo raggiunto, ma il giorno dopo eravamo già a lavorare“, ha dichiarato. Di seguito tutte le sue parole.

Il direttore sportivo italiano ha poi aggiunto nella sua intervista per Sky Sport: “Siamo molto contenti di questo mese impegnativo, perché vuol dire aver raggiunto un obiettivo storico. Nelle ultime partite siamo stati all’altezza, speriamo di migliorare come sempre e che il mese di febbraio possa regalarci grandi gioie“.

Carlalberto Ludi (IMAGO)

Como, l’intervista di Ludi

Su Nico Paz e Fabregas, Ludi ha dichiarato: “Sono contento che entrambi siano al centro del progetto, oggi non è il momento di parlare del loro futuro. Io penso che Fabregas sia totalmente focalizzato a farci crescere e a guidarci, mentre Nico è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi, quindi noi aspettiamo e intanto lavoriamo per continuare a crescere”.

E per concludere, ha svelato un retroscena di mercato legato a Vergara: “Quella notizia è rimbalzata recentemente, ci abbiamo lavorato un anno fa perché per noi era un ragazzo di grande talento. Poi il Napoli è stato lungimirante, lo hanno giustamente tenuto”.