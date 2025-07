Bologna, su Lucumí c’è il Sunderland

Il club neopromosso in Premier League è sul difensore centrale del Bologna.

Il Sunderland è su Jhon Lucumí, difensore centrale colombiano del Bologna.

Il calciatore, però, ha una clausola rescissoria in scadenza nella giornata di mercoledì 15 luglio, motivo per cui il club inglese potrebbe decidere di trovare un potenziale accordo in seguito.

Nella stagione appena conclusa Lucumí ha messo a referto 37 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

7, invece, quelle in Champions League con tanto di gol contro il Lille.