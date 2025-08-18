Il Sunderland spinge per Lucumí, ma il Bologna continua a fare muro
Il Sunderland sta conducendo un ottimo calciomercato, con diversi colpi ambiziosi. Nella prima giornata di campionato è arrivato anche un riscontro positivo sul campo: battuto 3-0 il West Ham di Potter.
Ma la rosa a disposizione di Régis Le Bris è ancora da completare, e per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale piace Jhon Lucumí, calciatore colombiano di proprietà del Bologna.
La neopromossa Sunderland sta infatti spingendo per arrivare a Lucumí, che a sua volta vorrebbe partire per l’Inghilterra. I rossoblù, però, continuano a fare muro.