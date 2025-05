Spavento per Lucio: l’ex Inter ricoverato in ospedale per un’ustione domestica

Spavento per l’ex difensore dell’Inter Lucio: ustione domestica e successivo ricovero in ospedale per accertamenti.

Grande paura per uno degli eroi del Triplete dell’Inter del 2010. Lucio, ex difensore centrale dei nerazzurri oggi 47enne, ha subito un’ustione domestica in Brasile.

Il brasiliano è stato ricoverato nell’ospedale di Brasilia nella giornata di giovedì e gli esami hanno evidenziato diverse ustioni su alcune parti del corpo.

L’ex difensore è sotto osservazione ma sembra che il peggio si passato.

La struttura ospedaliera, infatti, ha rassicurato tifosi e appassionati affermando che Lucio è “stabile, cosciente e sotto osservazione costante”. Si attendono aggiornamenti.