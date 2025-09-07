Le parole di Favre su Manuel Akanji, nuovo acquisto dell’Inter

Lucian Favre ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex allenatore del Borussia Dortmund si è focalizzato su Manuel Akanji, nuovo acquisto dell’Inter. Favre ha esordito raccontando di essere rimasto fin da subito colpito dal difensore: “Arrivai a Dortmund nell’estate del 2018. Akanji era sbarcato l’anno prima da Basilea, lo conoscevo già. Siamo entrambi svizzeri. Il direttore sportivo mi disse che aveva puntato su di lui per la sua visione di gioco. All’inizio, questa frase mi colpì”.

Favre ha continuato dicendo: “Fin dai primi allenamenti mi stupirono la padronanza tecnica e la sue letture. In alcune occasioni gli ho dato anche la fascia di capitano. È sempre stato un leader“.

Alla domanda su quale sia stata la migliore partita Akanji al Borussia, Favre ha risposto così: “Col Bayern Monaco, 2019. Finale di Supercoppa di Germania vinta 2-0. Lì marcò Lewandowski: fu impeccabile“.

Lucian Favre si è espresso anche sulla porta girevole della difesa nerazzurra. Via Pavard, dentro Akanji, ecco il pensiero dell’allenatore: “Parliamo di due campioni d’Europa con squadre di club. Se devo sceglierne uno prendo Akanji: e quindi l’Inter ci ha guadagnato. Ed è così che Chivu potrà fare la differenza: Bastoni e Akanji hanno piedi da centrocampisti“.

“Akanji è riuscito a raggiungere il suo obiettivo”

Favre ha proseguito raccontando un aneddoto su Akanji: “Dopo gli allenamenti restava sempre mezz’ora in più per provare un fondamentale: una volta i passaggi, un’altra i colpi di testa, un’altra ancora i tiri in porta o gli anticipi. Un giorno gli chiesi dove e a cosa puntasse, lui rispose col sorriso. ‘Mister, io voglio arrivare sempre più in alto’”.

Lo svizzero è stato tra i protagonisti dei successi del Manchester City di Guardiola: “Se il City ha vinto la Champions, il merito è anche suo. È Akanji che avvia l’azione del gol di Rodri. Si sgancia, sale, vede il movimento di Bernardo Silva e lo serve nello spazio. Questo si rifà a ciò che le ho detto prima: è uno dei pochi centrali in grado di costruire il gol“.

“Sommer sottovalutato, con Akanji l’Inter ha blindato la difesa”

Su Sommer: “Un portiere tremendamente sottovalutato per via dell’altezza. Prese il posto di ter Stegen e diventò una colonna. Se dovessi descriverlo in tre parole le direi personalità, sicurezza e istinto“.

Favre ha concluso dicendo: “Akanji è un colpo da scudetto. Con lui l’Inter ha blindato la difesa“.