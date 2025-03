Lorenzo Lucca è tornato a parlare dell’episodio del calcio di rigore contro il Lecce con il litigio con Thauvin.

Lorenzo Lucca è tornato a parlare dell’episodio controverso avvenuto durante la partita dell’Udinese contro il Lecce, in cui ha insistito per calciare un rigore destinato al capitano Florian Thauvin.

Nonostante la resistenza dei compagni e una conseguente ammonizione per perdita di tempo, Lucca ha trasformato il penalty, assicurando la vittoria per 1-0.

Tuttavia, il suo comportamento ha causato tensioni all’interno della squadra, portando l’allenatore Kosta Runjaic a sostituirlo poco dopo il gol.

“Durante le partite c’è tanta adrenalina, io ero su di giri, in quel momento mi sono sentito di andare sul dischetto e l’ho fatto. Ho segnato e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono un attaccante e come tale vorrei sempre fare gol. Se non segno, sono di cattivo umore tutta la settimana. Se vuol sapere se ho rovinato l’equilibrio del gruppo le rispondo di no. Tutto è tornato come prima”, ha dichiarato l’attaccante in un’intervista al Corriere della Sera.

Le scuse sui social di Lucca

Qualche giorno più tardi sono arrivate le scuse sui social di Lorenzo Lucca che lui ha spiegato così: “È stata una mia idea. Poi, prima della successiva gara con il Parma, ho parlato con il mister e ci siamo chiariti. Ci siamo detti che non era successo niente e la sostituzione che era avvenuta a Lecce, dopo il rigore, non era una punizione. Mi ha ribadito che in caso di penalty nonostante anche io fossi rigorista, Thauvin aveva la priorità. Poi, certo, quello show di Lecce ce lo saremmo potuti evitare”.

In conclusione sul suo rendimento in questa stagione Lucca ha dichiarato: “Sono contento del mio rendimento e dell’aiuto che do alla squadra. Rispetto alla scorsa stagione non siamo cambiati molto a livello di organico, piuttosto come mentalità. Ma non mi sento appagato, voglio migliorare ancora”.