L’Udinese avanti sul Lecce con il gol di Lorenzo Lucca: l’attaccante di Runjaic porta avanti i bianconeri nonostante le polemiche dei suoi compagni di squadra.

L’Udinese passa al Via del Mare contro il Lecce nel primo tempo: on-field review che porta al rigore di Lorenzo Lucca. L’attaccante bianconero porta avanti i suoi dal dischetto.

Non sono mancate le polemiche tra i giocatori dell’Udinese: i giocatori bianconeri volevano che fosse capitan Florian Thauvin a tirare il penalty, ma Lucca si è preso il pallone e ha trasformato il rigore. L’ex giocatore dell’Ajax ha anche rimediato un cartellino per quanto è successo.

Anche i giocatori del Lecce hanno protestato per l’accaduto, dopo la revisione da parte del VAR.

Dopo il gol, oltre alle polemiche precedenti, anche nell’esultanza Lucca non è stato accompagnato dalla squadra. Inoltre, Runjaic subito dopo il gol ha tolto il giocatore dal campo, segnale forte da parte dell’allenatore dell’Udinese.

Lucca sostituito dopo aver segnato, cosa è successo

Lorenzo Lucca porta in vantaggio l’Udinese, ma viene sostituito da Kosta Runjaic. L’attaccante bianconero ha dato il via a una polemica con il resto della squadra prima del rigore.

Infatti, i suoi compagni di squadra volevano fosse Florian Thauvin a incaricarsi della battuta, ma l’attaccante ha deciso di prendersi la responsabilità e il pallone.

Dopo aver segnato, il resto dell’Udinese non ha esultato con il giocatore, che è stato anche tolto dal campo per motivi disciplinari dal suo allenatore al minuto 32′, per lasciare spazio a Iker Bravo. Lucca è stato inquadrato dalle telecamere mentre dialogava in panchina con i propri compagni e lo staff.