L’Udinese e Kosta Runjaić hanno preso posizione dopo il caso che ha visto coinvolto l’attaccante Lorenzo Lucca contro il Lecce

Lo scorso venerdì, Lorenzo Lucca ha deciso la sfida tra Lecce e Udinese, segnando la rete dello 0-1 su calcio di rigore.

Il classe 2000 ha così segnato il decimo gol del suo campionato, ma dopo la trasformazione nessun compagno ha esultato e Kosta Runjaić lo ha sostituito al trentaseiesimo minuto del primo tempo (Clicca qui per il racconto dell’accaduto).

All’indomani della sfida e del caso scoppiato, Lorenzo Lucca si è scusato con un post pubblicato su Instagram, in cui ha citato la canzone “Volevo essere un duro”, che si è classifica recentemente seconda al Festival di Sanremo (Il post dell’ex Ajax e Pisa).

Intanto, l’Udinese e il proprio allenatore hanno deciso di andare avanti e chiudere il caso. Ecco, infatti, cosa succede adesso al classe 2000.

Udinese, rientrato il “caso Lucca”

L’atteggiamento avuto da Lorenzo Lucca, che ha voluto calciare il rigore anche se il rigorista designato era Florian Thauvin, non è andato giù alla società bianconera. Per questo motivo, l’ex Pisa riceverà una maxi-multa. Il caso, comunque, è rientrato.

Alla ripresa degli allenamenti, fissata per martedì 25 febbraio, Lorenzo Lucca sarà regolarmente in campo con i compagni. Oltre alla multa, quindi, non dovrebbero esserci ulteriori provvedimenti. La scelta di schierarlo o meno sarà dell’allenatore Runjaić, ma anche per lui è il caso di voltare pagina. Per l’estate, invece, Lorenzo Lucca sarà sicuramente uno dei pezzi pregiati. Già lo scorso gennaio il Milan si era interessato, salvo poi virare su Santiago Gimenez.