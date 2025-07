Intrigo Lucca: c’è anche l’Atalanta, ma il Napoli ha un patto con l’Udinese

Le ultime sul futuro di Lorenzo Lucca

Sono giorni caldi per quanto riguarda Lorenzo Lucca, che è di certo uno dei nomi più ambiti di questa prima parte di calciomercato.

Il Napoli ha intensificato i contatti con l’Udinese, raggiungendo un patto tra De Laurentiis e Pozzo per il giocatore, col presidente dei friulani che lo ha promesso al Napoli essendosi mosso per primo. Il classe 2000 è promesso sposo degli azzurri per una cifra tra i 34 e i 35 milioni di euro e la decisione definitiva spetta proprio al club di De Laurentiis.

Nella giornata di domani, giovedì 10 luglio, sono previsti nuovi contatti tra il ds Manna e l’entourage di Lucca, che intanto è finito anche sulla lista dell’Atalanta. Il suo è il primo nome dei bergamaschi per sostituire il partente Retegui.

Intanto, il Napoli si prepara ad accogliere Sam Beukema e Noa Lang, a cui vorrebbe far svolgere le visite mediche nella giornata di lunedì 14 luglio.