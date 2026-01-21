Napoli, il Siviglia si inserisce per Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca continua a prendere tempo prima di decidere il proprio futuro.
Per l’attaccante classe 2000 si sono interessate diverse squadre europee (come il Nottingham Forest), ma l’ultima di queste è il Siviglia di Matías Almeyda.
Il club spagnolo vorrebbe arrivare all’attaccante tramite uno scambio con Juanlu Sánchez, ma ancora non è stata formulata un’offerta ufficiale. Resiste anche l’interesse del Pisa di Gilardino per l’attaccante del Napoli.