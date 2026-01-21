Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, il Siviglia si inserisce per Lorenzo Lucca

Gianluca Di Marzio 21 Gennaio 2026
L'attaccante del Napoli, Lorenzo Lucca (IMAGO)
Napoli, Lucca (imago)

Il Siviglia si inserisce per Lorenzo Lucca del Napoli 

Lorenzo Lucca continua a prendere tempo prima di decidere il proprio futuro.

Per l’attaccante classe 2000 si sono interessate diverse squadre europee (come il Nottingham Forest), ma l’ultima di queste è il Siviglia di Matías Almeyda.

Il club spagnolo vorrebbe arrivare all’attaccante tramite uno scambio con Juanlu Sánchez, ma ancora non è stata formulata un’offerta ufficiale. Resiste anche l’interesse del Pisa di Gilardino per l’attaccante del Napoli.