Lucca trova il primo gol con il Napoli e Conte corre ad abbracciarlo
Contro il Pisa Lorenzo Lucca ha trovato il primo gol con la maglia del Napoli: grande esultanza di Antonio Conte
Con un destro dal limite dell’area Lorenzo Lucca trova il primo gol con la maglia del Napoli. L’attaccante italiano porta gli uomini di Conte sul momentaneo 3-1 contro i nerazzurri e si sblocca in maglia azzurra.
Grande esultanza della panchina e proprio di Antonio Conte che è corso dal suo attaccante per abbracciarlo, a testimonianza anche di quanto servisse questo primo gol al numero 27.