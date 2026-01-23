Ora è ufficiale: Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Nottingham Forest

Lorenzo Lucca è un nuovo giocatore del Nottingham Forest: ecco il comunicato ufficiale del club.

Lorenzo Lucca è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. A comunicarlo è una nota del club inglese.

“Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’ingaggio di Lorenzo Lucca, che arriva in prestito dal Napoli, con il Club che detiene un’opzione per rendere permanente l’accordo in estate. L’attaccante italiano ha disputato un’ottima stagione nella massima serie italiana nel 2024/25, diventando il capocannoniere dell’Udinese con 14 reti. Arrivato inizialmente in prestito dal Pisa, Lucca ha collezionato 29 gol in 75 presenze in due stagioni con l’Udinese“.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, giovedì 22 gennaio, aveva salutato i suoi compagni a Napoli e lasciato Castel Volturno. L’attaccante classe 2000 ha lasciato quindi gli azzurri dopo appena sei mesi dal suo arrivo.

Nella serata poi è partito in direzione Nottingham dove era atteso in giornata. Per quest’operazione il Nottingham pagherà 2 milioni di euro per il prestito, con diritto di riscatto fissato a 35.