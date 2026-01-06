Napoli, non solo il Benfica su Lucca: il Nottingham Forest ha chiesto informazioni
Non c’è solo il Benfica su Lorenzo Lucca: anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni sull’attaccante azzurro
Il futuro di Lorenzo Lucca resta un tema importante in casa Napoli. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, c’è un interesse del Benfica sull’attaccante azzurro, ma non solo.
Nelle ultime ore, infatti, anche il Nottingham Forest ha richiesto informazioni per lui, perciò anche il club inglese lo segue con attenzione.
Ora resterà da capire se il giocatore spingerà per una soluzione in prestito oppure se vorrà rimanere per convincere Antonio Conte.
Fin qui Lucca ha faticato a trovare spazio con continuità, raccogliendo 570 minuti in 20 partite, con due gol segnati tra campionato e Coppa Italia.