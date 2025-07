Napoli, tutto su Lucca. Le parti sono molto vicine

Le ultime novità sulla situazione legata all’attaccante italiano

Il Napoli continua a lavorare per portare Lorenzo Lucca a vestire la maglia azzurra.

La società azzurra vuole chiudere in tempi brevissimi e sistemare i discorsi relativi ai bonus.

Manca ancora qualcosa da sistemare con l’Udinese ma le parti sono molto vicine.

Perché Lucca e non Darwin Nunez? Per quest’ultimo – attaccante del Liverpool – i costi sono molto alti sia per quanto riguarda il cartellino che l’ingaggio.