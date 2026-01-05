Napoli, nuovi contatti Lucca-Benfica: la situazione

Il Benfica non molla Lorenzo Lucca: nuovi contatti nelle ultime ore

Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lorenzo Lucca. L’attaccante potrebbe lasciare il club azzurro con la formula del prestito.

Il Napoli cerca un rinforzo in attacco. Come vi abbiamo raccontato, Antonio Conte vorrebbe un giocatore duttile come Giacomo Raspadori. Il jolly offensivo, attualmente all’Atletico Madrid, è corteggiato da diversi club tra cui Roma e Lazio.

Lucca ha faticato a ritagliarsi uno spazio a Napoli. L’ex Udinese è arrivato al “Maradona” in estate e, finora, ha raccolto 20 presenze e 2 reti tra campionato e coppe.