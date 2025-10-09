Luca Zidane giocherà con l’Algeria: esordio previsto contro la Somalia
Luca Zidane ha scelto di rappresentare l’Algeria
Luca Zidane, figlio di Zinédine, ha deciso di rappresentare la nazionale di calcio algerina.
Il portiere classe 1998 – attualmente ne LaLiga2 con il Granada – è nato a Marsiglia, ma non ha mai giocato per la Francia a livello senior.
Da qui nasce la decisione di cambiare la propria nazionalità sportiva e di vestire la maglia dell’Algeria, dove sono nati i suoi nonni.
La prima partita a cui Luca Zidane prenderà parte sarà Somalia-Algeria, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La gara è in programma per le 18:00 di oggi, giovedì 9 ottobre.