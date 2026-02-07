Il Borussia Dortmund ha fatto esordire un altro giovane ragazzo italiano in rosa oltre a Samuele Inacio Pia: è Luca Reggiani, difensore classe 2008

Esordio “made in Italy” tra le file del Borussia Dortmund nella Bundesliga, in Germania. Oltre a Samuele Inacio Pia – recentemente inserito in lista Champions con la prima squadra anche se non ha ancora esordito – e Filippo Mané, c’è un altro italiano nella rosa del club che nella giornata di sabato 7 febbraio 2026 ha fatto il suo esordio: si tratta di Luca Reggiani.

Parliamo di un difensore centrale classe 2008, subentrato contro il Wolfsburg a Maximilian Beier a una manciata di secondi dal fischio finale del direttore di gara. Partita poi vinta dai gialloneri per 1-2 grazie alle reti di Brandt e di Guirassy.

Reggiani è un abile calciatore che preferisce agire al centro della retroguardia, che nonostante la sua giovane età vanta già più di un metro e novanta di altezza, facendo della stazza fisica uno dei suoi punti di forza.

Nel massimo campionato tedesco si è trattata della prima apparizione per il ragazzo capitano della squadra giovanile del Borussia Dortmund e già nel giro dell’U19 della Nazionale italiana.

Borussia Dortmund, chi è Luca Reggiani

Il giovane difensore italiano è nato il 9 gennaio del 2008 a Modena, iniziando a giocare prima nel Castelvestro e poi nelle giovanili del Sassuolo. Esperienza quella con i neroverdi durata fino al febbraio del 2024, quando è arrivata la chiamata del Borussia Dortmund.

Cresciuto guardando le gesta di Leonardo Bonucci, in campo si ispira invece ad Alessandro Bastoni. Oltre alle tante presenze collezionate con le varie giovanili dell’Italia, oltre 30 dall’U15 all’U19, il ragazzo vanta anche la vittoria di un campionato giovanile U17 con i gialloneri.