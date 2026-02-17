Atalanta, Percassi: “Grave quanto successo con Inacio, vedremo se il BVB vorrà affrontare la questione”

Le parole di Luca Percassi dell’Atalanta nell’intervista pre partita contro il Borussia Dortmund: le dichiarazioni su Samuele Inacio Pia

Meno di un’ora all’inizio della gara d’andata del playoff di Champions League tra l’Atalanta di Palladino e il Borussia Dortmund di Kovac.

I nerazzurri arrivano alla gara con una striscia consecutiva di risultati utili di 4 gare tra campionato e Coppa Italia.

Del momento della sua squadra ma non solo ha parlato Luca Percassi ai microfoni di Sky Sport. “Tornare qui è una bellissima sensazione. È uno stadio fantastico con un grande pubblico“, ha detto poco prima dell’inizio del match.

Per poi continuare con: “Tifosi? Giocando così tanto è difficile seguire sempre la squadra. Ringraziamo chi c’è ma sappiamo che abbiamo tutti a Bergamo a tifare per noi“. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Atalanta, l’intervista pre partita di Percassi: le parole su Samuele Inacio Pia

Percassi ha poi parlato di Samuele Inacio, ex ragazzo del settore giovanile nerazzurro: “Fondamentalmente il pranzo UEFA avviene per conoscersi. In questa occasione credo ci sia stata una grande mancanza nei nostri confronti. Oggi vediamo un tesserato del nostro club, cresciuto a Zingonia e di cui il papà è stato portato nella mia prima presidenza a Bergamo. È successo questo episodio ma io non voglio giudicare la decisione del ragazzo. Per me è molto grave è il fatto che il Borussia non abbia mai dato la disponibilità a sedersi e risolvere una questione che noi abbiamo portato in FIFA“.

Per aggiungere: “L’Atalanta non merita di aver subito questa cosa. Questa sera in formazione c’è un altro giovane del 2008. L’Atalanta ha dimostrato di credere nei giovani e quando c’è stata l’occasione questa estate siamo andati dal Genoa e abbiamo comprato un ragazzo del 2008, rispettando il club e pagando il trasferimento. È molto brutto che i club di questo livello non vogliano risolvere questa cosa. Abbiamo annullato il pranzo ma io ho comunque incontrato l’AD del Borussia rispiegandogli questa situazione. Vediamo se vorranno affrontare la questione da grande club”.

In conclusione sulla vicenda, Percassi ha detto: “Da un punto di vista morale lascio a ciascuno di noi giudicare questa cosa. Noi siamo affezionati a tutti i ragazzi che cresciamo. Da quando aveva 7 anni è cresciuto nel nostro settore giovanile. Dal punto di vista legale siamo convinti di avere ragione. All’epoca, e poi fortunatamente la Federazione Italiana è riuscita a intervenire per risolvere questa tematica, proprio dopo l’esodo di 2-3 ragazzi verso questo club o al Bayern, qualcuno ha agito in maniera scorretta. C’è un periodo entro cui tu puoi operare ma loro hanno agito molto prima. Tra club prima di tutto bisogna rispettarsi. Come può il Borussia Dortmund venire a sottrarre un talento all’Atalanta“.

Chi è Samuele Inacio

Attaccante italo-brasiliano classe 2008, Samuele Inácio Piá è figlio di Joao Batista Inácio Piá, ex calciatore che ha giocato per Atalanta, Napoli e Lecce. Cresciuto nel vivaio nerazzurro dall’età di 7 anni, Samuele ha attirato l’attenzione dei top club europei per le sue doti tecniche oltre che per l’agilità e la dinamicità.

Nell’estate 2024 per il giovane arriva la chiamata dal calcio estero e decide di trasferirsi in Germania, convinto dal progetto tecnico del Borussia Dortmund. Con l’Under 19 dei gialloneri ha messo a segno 22 gol in 38 presenze totali. Nel gennaio 2025 arriva poi la prima convocazione in prima squadra e nella primavera-estate del 2025 viene aggregato al ritiro per il Mondiale per Club negli USA. Con la Nazionale italiana U17 è diventato il primo italiano a vincere il titolo di capocannoniere in un Europeo (5 gol in 4 partite), per essere poi anche protagonista ai Mondiali U17 con 4 reti e tre premi MVP consecutivi nelle fasi a gironi. A febbraio 2026 è stato ufficialmente promosso in prima squadra dal Borussia Dortmund, mettendosi a disposizione di Nico Kovac.