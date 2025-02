Percassi: “Stagione finita per Scalvini e Scamacca. Maldini? Rientra nella filosofia Atalanta”

Dal mercato alla situazione di Scamacca e Scalvini: le parole di Luca Percassi prima di Atalanta-Bologna di Coppa Italia

Prosegue la Coppa Italia con i quarti di finale. La prima partita è quella tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Italiano.

Prima della gara, Luca Percassi, amministratore delegato dei nerazzurri, ha rilasciato un’intervista a Mediaset, poi riportata anche da TuttoAtalanta.

Il primo tema toccato è stato quello degli infortunati: “Scamacca e Scalvini verranno operati. È un enorme dispiacere per noi perché perdiamo per molto tempo due ragazzi che potevano darci una grande mano e non se lo meritavano“.

Ha proseguito: “Torneranno più forti di prima, li aspettiamo ma sappiamo che li riavremo a disposizione solo dall’anno prossimo. Siamo molto dispiaciuti: sono due infortuni capitati a ridosso del mercato. Non ci siamo fatti mancare nulla“.

Le parole di Percassi sul mercato

L’amministratore delegato ha parlato dei due neoarrivati: “Siamo molto contenti dei ragazzi che sono arrivati. Non ci aspettavamo di dover intervenire. Nella sfortuna, fortunatamente il mercato era aperto e quindi siamo riusciti a intervenire“.

Su Daniel Maldini, arrivato dal Monza per 13 milioni: “È un ragazzo che rientra alla perfezione nella filosofia Atalanta e come diciamo sempre se ci sono soluzioni valide, noi siamo pronti a coglierle per mettere a disposizione dell’allenatore giocatori utili“.

Le sue dichiarazioni sulla Coppa Italia

La visione di Percassi sulla Coppa Italia: “Ovviamente per la storia dell’Atalanta già raggiungere la finale sarebbe un grande obiettivo. Poi si spera sempre di vincerla“.

Ha concluso: “Noi abbiamo avuto la sfortuna di raggiungerla tre volte in cinque anni senza riuscire mai ad alzarla, quindi è normale che ci teniamo molto. Ci aspetta una partita difficile contro un Bologna in salute e sarà una bella gara“.