Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, a pochi minuti dal fischio d’inizio della partita contro l’Inter

Il big match tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e l’Inter di Cristian Chivu chiuderà questa domenica di Serie A.

La squadra bergamasca dovrà provare a guadagnare punti preziosi per restare nella scia delle posizioni che valgono l’Europa.

L’avversario non sarà però dei migliori. L’Inter arriva da tre vittorie di fila in campionato e ha voglia di riprendersi il primo posto.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, è intervenuto Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, rilasciando le seguenti dichiarazioni.

Le parole di Luca Percassi prima dell’Inter

“Il calcio è fatto di scelte, c’è stato un momento della stagione in cui con Juric abbiamo trovato dell’entusiasmo, ora ce lo abbiamo con Palladino consapevoli che abbiamo ancora molto da fare“, ha esordito Luca Percassi.

Momento di transizione? Le parole dell’AD nerazzurro: “Questa stagione ci vede protagonisti in Champions League, mentre il campionato ci ha visto altalenanti. Dobbiamo fare il meglio per questa società, sappiamo che mantenere l’Atalanta in certe zone non è facile, c’è tanta competizione. Sicuramente anche quest’anno la rosa a disposizione ha delle qualità, dobbiamo continuare su questa strada migliorando il nostro percorso in campionato“.

Ha concluso l’intervista parlando di Palestra: “Non è un tema all’ordine del giorno. La cosa più importante per noi è vedere un ragazzo che abbiamo cresciuto noi dimostrare quello che sta facendo. È normale che sia cercato, quando si verificherà qualcosa di concreto lo valuteremo. Ora di concreto non c’è nulla. Siamo fieri che sia un giocatore dell’Atalanta che esalti il percorso di molti ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile“.