Luca Mazzitelli, centrocampista del Como, è diretto verso Cagliari

Prosegue il calciomercato del Cagliari di Fabio Pisacane.

I rossoblù hanno già annunciato due rinforzi: Borrelli per l’attacco e Folorunsho, centrocampista che arriva dal Napoli.

Sempre per il centrocampo, Luca Mazzitelli del Como è diretto verso Cagliari. Si profila una nuova esperienza in Serie A dunque per il calciatore italiano classe 1995.