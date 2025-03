Tutto quello che c’è da sapere sul calciatore: la sua storia

Luca Koleosho è il golden boy dei tre mondi. America, Europa, Africa: ha origini e (quattro) passaporti da tre continenti diversi. Lui è nato negli Stati Uniti, il padre è nigeriano e la madre italo-canadese.

Classe 2004, prima l’esperienza in Spagna con l’Espanyol, ora il suo presente dice Burnley (2 gol in 28 presenze). Tra i più giovani debuttanti nella storia del club spagnolo, Kaleosho sta trovando tanto spazio in Inghilterra. Talento e velocità.

A servizio anche della nazionale azzurra: corteggiato da quattro paesi, Luca ha scelto di giocare con l’Italia.

Con la sua prima presenza in azzurro nelle giovanili, ha vestito le maglie di tre nazionali diverse. A 18 anni. Forse, l’unico nella storia. Prima le Under con gli Stati Uniti, poi due stage con la prima squadra del Canada.

Koleosho e la nazionale italiana

Poi è arrivo il tempo di Italia: nel 2023 Kaleosho era stato convocato per il raduno dell’U19, in vista delle fasi élite di qualificazione all’Europeo. Ma andò diveramente. La Federazione, infatti, era rimasta impressionata dai suoi allenamenti e ha scelto di spostarlo in U20.

La storia di un talento figlio del mondo, un americano (di nascita) che al basket e al football ha preferito il soccer. O meglio, il calcio. “Adesso si metterà sotto per imparare bene l’italiano“, garantisce chi gli sta vicino. Lavorare, per lui, non è mai stato un problema. Adattarsi nemmeno. Da ragazzino è volato in Spagna, firmando con l’Espanyol. Una scommessa sul futuro. Dal Connecticut a Barcellona, 10 ore di viaggio. “I am not afraid“, come cantava Eminem.

Il golden boy dei tre mondi

Spalletti lo ha messo in preallarme qualora Zaccagni non dovesse recuperare per gli impegni contro la Germania. Ora incanta all’estero e promette grandi cose anche in azzurro. La Nazionale lo aspetta: lui, che in Italia non è mai stato al centro dei riflettori. Adesso Koleosho è pronto a prendersi la scena.

Treccine, sorriso e determinazione. I segreti di un talento che rapisce gli occhi. Vola leggero tra i difensori. Lo ha fatto in America, in Canada, in Spagna. Next step? “L’Italia chiamò”. E Luca è pronto a rispondere presente.